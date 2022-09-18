https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817704216.html
МИД Киргизии заявил о готовности решить конфликт с Таджикистаном мирно
МИД Киргизии заявил о готовности решить конфликт с Таджикистаном мирно - РИА Новости, 18.09.2022
МИД Киргизии заявил о готовности решить конфликт с Таджикистаном мирно
МИД Киргизии подтвердил нацеленность на разрешение спорных вопросов с Таджикистаном исключительно мирным путем. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:41
2022-09-18T18:41
2022-09-18T18:41
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. МИД Киргизии подтвердил нацеленность на разрешение спорных вопросов с Таджикистаном исключительно мирным путем."МИД Кыргызской Республики вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров", - говорится в заявлении МИД Киргизии, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье.По утверждению внешнеполитического ведомства, в ходе приграничного конфликта Киргизия действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории, "в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 46 погибших и 140 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220918/territoriya-1817703604.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
МИД Киргизии заявил о готовности решить конфликт с Таджикистаном мирно
МИД Киргизии заявил о готовности разрешить вопросы с Таджикистаном мирным путем
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости.
МИД Киргизии подтвердил
нацеленность на разрешение спорных вопросов с Таджикистаном исключительно мирным путем.
"МИД Кыргызской Республики вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров", - говорится в заявлении МИД Киргизии, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье.
По утверждению внешнеполитического ведомства, в ходе приграничного конфликта Киргизия действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории, "в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 46 погибших и 140 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.