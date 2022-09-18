https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817675554.html

В Киргизии сообщили о росте числа погибших в ходе конфликта с Таджикистаном

В Киргизии сообщили о росте числа погибших в ходе конфликта с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022

В Киргизии сообщили о росте числа погибших в ходе конфликта с Таджикистаном

Число погибших в результате конфликта с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 46, пострадали 140, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:52

2022-09-18T15:52

2022-09-18T15:57

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киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в результате конфликта с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 46, пострадали 140, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения."По оперативным данным переданным из Баткенской области, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 10 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 46 человек", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, пострадали 140 человек, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Таджикистан заявил о 35 погибших и 20 пострадавших.

https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817669738.html

https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817674541.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии