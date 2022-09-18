https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817674541.html
Глава Киргизии подписал указ о восстановлении пострадавших областей
Глава Киргизии подписал указ о восстановлении пострадавших областей - РИА Новости, 18.09.2022
Глава Киргизии подписал указ о восстановлении пострадавших областей
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о мерах по восстановлению пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном Баткенской и Ошской областей, сообщили... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:43
2022-09-18T15:43
2022-09-18T15:43
в мире
садыр жапаров
таджикистан
ошская область
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о мерах по восстановлению пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном Баткенской и Ошской областей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц Баткенской и Ошской областей", - заявил представитель пресс-службы.Согласно указу, кабмину страны поручается рассмотреть возможность выплаты материальной помощи пострадавшим и семьям погибших. Также правительству необходимо предоставить временное жилье с последующим обеспечением строительства новых жилых домов пострадавшим гражданам, а также оплату выполняемых работ лицам, задействованным в восстановлении собственного жилья; обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости, одежды, лекарственных средств, нефтепродуктов, водо- и энергоснабжение; принять меры по оперативному восстановлению разрушенных пограничных застав и пунктов, объектов силовых структур и социальных объектов.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 20 пострадавших.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html
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в мире, садыр жапаров, таджикистан, ошская область, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Садыр Жапаров, Таджикистан, Ошская область, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
Глава Киргизии подписал указ о восстановлении пострадавших областей
Президент Жапаров подписал указ о восстановлении пострадавших в ходе конфликта областей
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о мерах по восстановлению пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном Баткенской и Ошской областей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц Баткенской и Ошской областей", - заявил представитель пресс-службы.
Согласно указу, кабмину страны поручается рассмотреть возможность выплаты материальной помощи пострадавшим и семьям погибших. Также правительству необходимо предоставить временное жилье с последующим обеспечением строительства новых жилых домов пострадавшим гражданам, а также оплату выполняемых работ лицам, задействованным в восстановлении собственного жилья; обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости, одежды, лекарственных средств, нефтепродуктов, водо- и энергоснабжение; принять меры по оперативному восстановлению разрушенных пограничных застав и пунктов, объектов силовых структур и социальных объектов.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 20 пострадавших.