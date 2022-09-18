https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817660114.html

Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном

Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022

Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:39

2022-09-18T13:39

2022-09-18T14:04

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

садыр жапаров

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.

https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, садыр жапаров