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Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
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Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:39
2022-09-18T14:04
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
садыр жапаров
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Садыр Жапаров
13:39 18.09.2022 (обновлено: 14:04 18.09.2022)
 
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном

Глава Киргизии Жапаров объявил 19 сентября траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном

© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкЧастный дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны таджикских военных
Частный дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны таджикских военных - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров
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Частный дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны таджикских военных. Архивное фото
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 13:50
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Киргизский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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"Накрывали "Градом". Что привело к боям на границе Киргизии и Таджикистана
 
В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииСадыр Жапаров
 
 
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