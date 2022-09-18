https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817660114.html
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:39
2022-09-18T13:39
2022-09-18T14:04
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
садыр жапаров
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Садыр Жапаров
13:39 18.09.2022 (обновлено: 14:04 18.09.2022)
Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
Глава Киргизии Жапаров объявил 19 сентября траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости.
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном, сообщили
РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.
Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.