В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о 36 погибших в боях в Баткенской области на границе с Таджикистаном
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкЖительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области
Жительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе минздрава республики.
Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
"Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", - заявил представитель пресс-службы минздрава.
По его словам, пострадали 129 киргизстанцев.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
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