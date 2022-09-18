Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817621878.html
В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T07:48
2022-09-18T07:48
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
баткенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376863_0:99:960:639_1920x0_80_0_0_848ebac52ecb3fbf7ce9ff6637f5cb05.jpg
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе минздрава республики.Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.По его словам, пострадали 129 киргизстанцев.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817592569.html
киргизия
таджикистан
баткенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376863_79:0:931:639_1920x0_80_0_0_5e9465c79d6170b3f23899b8e2d8e333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Баткенская область
07:48 18.09.2022
 
В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о 36 погибших в боях в Баткенской области на границе с Таджикистаном

© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкЖительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области
Жительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров
Перейти в медиабанк
Жительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе минздрава республики.
Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
"Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", - заявил представитель пресс-службы минздрава.
По его словам, пострадали 129 киргизстанцев.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.

Читайте также:

 
В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииБаткенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала