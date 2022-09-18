https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817621878.html

В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022

В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T07:48

2022-09-18T07:48

2022-09-18T07:48

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баткенская область

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе минздрава республики.Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.По его словам, пострадали 129 киргизстанцев.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817592569.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область