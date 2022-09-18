В Елисаветинском крестном ходе приняли участие три тысячи человек
В Елисаветинском крестном ходе в Подмосковье приняли участие три тысячи человек
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкУчастники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово
Участники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход, прошедший в имении "Ильинское-Усово" в 11-й раз, собрал 3 тысячи паломников, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), организовавшего молитвенное шествие.
"Около 3 тысяч паломников прошли крестным ходом", – сказал собеседник агентства.
XI Елисаветинский крестный ход
В этом году шествие было приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, а также к 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.
Движение крестного хода началось около 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Паломники переправились через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту, при этом читался акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После крестный ход прочел Евангелие у основанной императрицей Марией Александровной в Усово школы. Шествие окончилось молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.
Крестный ход завершится концертом Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.
Елисаветинский крестный ход организован по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы ЕСПО совместно с приходом Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов, а также департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Он проводится ежегодно.