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В Елисаветинском крестном ходе приняли участие три тысячи человек - РИА Новости, 18.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220918/khod-1817712418.html
В Елисаветинском крестном ходе приняли участие три тысячи человек
В Елисаветинском крестном ходе приняли участие три тысячи человек - РИА Новости, 18.09.2022
В Елисаветинском крестном ходе приняли участие три тысячи человек
Елисаветинский крестный ход, прошедший в имении "Ильинское-Усово" в 11-й раз, собрал 3 тысячи паломников, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда содействия... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:43
2022-09-18T19:43
религия
сергий радонежский
россия
москва
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
московский синодальный хор
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход, прошедший в имении "Ильинское-Усово" в 11-й раз, собрал 3 тысячи паломников, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), организовавшего молитвенное шествие."Около 3 тысяч паломников прошли крестным ходом", – сказал собеседник агентства.В этом году шествие было приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, а также к 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.Движение крестного хода началось около 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Паломники переправились через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту, при этом читался акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После крестный ход прочел Евангелие у основанной императрицей Марией Александровной в Усово школы. Шествие окончилось молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.Крестный ход завершится концертом Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.Елисаветинский крестный ход организован по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы ЕСПО совместно с приходом Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов, а также департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Он проводится ежегодно.
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россия
москва
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сергий радонежский, россия, москва, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московский синодальный хор, московская область (подмосковье)
Религия, Сергий Радонежский, Россия, Москва, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Московский синодальный хор, Московская область (Подмосковье)
19:43 18.09.2022
 
В Елисаветинском крестном ходе приняли участие три тысячи человек

В Елисаветинском крестном ходе в Подмосковье приняли участие три тысячи человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкУчастники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово
Участники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход, прошедший в имении "Ильинское-Усово" в 11-й раз, собрал 3 тысячи паломников, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), организовавшего молитвенное шествие.
"Около 3 тысяч паломников прошли крестным ходом", – сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкXI Елисаветинский крестный ход
XI Елисаветинский крестный ход - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
XI Елисаветинский крестный ход
В этом году шествие было приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, а также к 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.
Движение крестного хода началось около 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Паломники переправились через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту, при этом читался акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После крестный ход прочел Евангелие у основанной императрицей Марией Александровной в Усово школы. Шествие окончилось молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.
Крестный ход завершится концертом Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.
Елисаветинский крестный ход организован по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы ЕСПО совместно с приходом Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов, а также департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Он проводится ежегодно.
XI Елисаветинский крестный ход - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 13:15Религия
На Елисаветинском крестном ходу помолятся за погибших бойцов спецоперации
 
РелигияСергий РадонежскийРоссияМоскваЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМосковский синодальный хорМосковская область (Подмосковье)
 
 
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