https://ria.ru/20220918/kherson-1817730446.html
Херсонский госуниверситет приостановил занятия из-за обстрелов ВСУ
Херсонский госуниверситет приостановил занятия из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Херсонский госуниверситет приостановил занятия из-за обстрелов ВСУ
Учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19 сентября в связи с ракетными обстрелами Херсона, сообщает руководство... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T21:56
2022-09-18T21:56
2022-09-18T22:04
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ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19 сентября в связи с ракетными обстрелами Херсона, сообщает руководство университета."В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале университета.Студентам в течение этого периода будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки, отмечается в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220918/raketa-1817675446.html
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21:56 18.09.2022 (обновлено: 22:04 18.09.2022)
Херсонский госуниверситет приостановил занятия из-за обстрелов ВСУ
Херсонский госуниверситет приостановил занятия до 21 сентября из-за обстрелов ВСУ