https://ria.ru/20220918/kherson-1817666264.html

В центре Херсона прогремели взрывы

В центре Херсона прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2022

В центре Херсона прогремели взрывы

Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:29

2022-09-18T14:29

2022-09-18T15:51

специальная военная операция на украине

херсон

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ХЕРСОН, 18 сен — РИА Новости. Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости.По предварительной информации, украинские войска ведут ракетный обстрел. "Стреляют ракетами, информация уточняется", — заявил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.Позже источник в экстренных службах сообщил, что в городе сработала ПВО. По его словам, все ракетные удары удалось отразить.Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения. На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220918/obstrely-1817652179.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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херсон