14:29 18.09.2022 (обновлено: 15:51 18.09.2022)
В центре Херсона прогремели взрывы
В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов
Дым от взрыва в Херсоне. Фото очевидца
Дым от взрыва в Херсоне. Фото очевидца
ХЕРСОН, 18 сен — РИА Новости. Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительной информации, украинские войска ведут ракетный обстрел.
"Стреляют ракетами, информация уточняется", — заявил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
Позже источник в экстренных службах сообщил, что в городе сработала ПВО. По его словам, все ракетные удары удалось отразить.
Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.