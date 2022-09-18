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В центре Херсона прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/kherson-1817666264.html
В центре Херсона прогремели взрывы
В центре Херсона прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2022
В центре Херсона прогремели взрывы
Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:29
2022-09-18T15:51
специальная военная операция на украине
херсон
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ХЕРСОН, 18 сен — РИА Новости. Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости.По предварительной информации, украинские войска ведут ракетный обстрел. "Стреляют ракетами, информация уточняется", — заявил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.Позже источник в экстренных службах сообщил, что в городе сработала ПВО. По его словам, все ракетные удары удалось отразить.Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения. На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220918/obstrely-1817652179.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсон
14:29 18.09.2022 (обновлено: 15:51 18.09.2022)
 
В центре Херсона прогремели взрывы

В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов

Дым от взрыва в Херсоне. Фото очевидца
Дым от взрыва в Херсоне. Фото очевидца
Дым от взрыва в Херсоне. Фото очевидца
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ХЕРСОН, 18 сен — РИА Новости. Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительной информации, украинские войска ведут ракетный обстрел.
"Стреляют ракетами, информация уточняется", — заявил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
Позже источник в экстренных службах сообщил, что в городе сработала ПВО. По его словам, все ракетные удары удалось отразить.
Стела в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 12:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсон
 
 
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