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Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 18.09.2022
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Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 18.09.2022
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:29
2022-09-18T20:29
в мире
нагорный карабах
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство обороны рф (минобороны рф)
армения
азербайджан
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Мобильными группами российских миротворцев проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Обеспечено сопровождение шести автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк и одной обратно", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220918/armeniya-1817655748.html
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в мире, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Армения, Азербайджан
20:29 18.09.2022
 
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны: нарушений режима прекращения огня в Карабахе в зоне ответственности России нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
"Мобильными группами российских миротворцев проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Обеспечено сопровождение шести автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк и одной обратно", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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