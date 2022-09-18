https://ria.ru/20220918/karabakh-1817718582.html

Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 18.09.2022

Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:29

2022-09-18T20:29

2022-09-18T20:29

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нагорный карабах

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

министерство обороны рф (минобороны рф)

армения

азербайджан

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Мобильными группами российских миротворцев проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Обеспечено сопровождение шести автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк и одной обратно", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817655748.html

https://ria.ru/20220917/odkb-1817571236.html

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в мире, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, азербайджан