Рейтинг@Mail.ru
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220918/ierey-1817674157.html
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева - РИА Новости, 18.09.2022
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева
Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:41
2022-09-18T15:41
религия
религия
украина
русская православная церковь
вооруженные силы рф
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155016/21/1550162150_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_cccc8bbf2e038a5e3f6413aa0571dde6.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на Украине, был поистине добрым пастырем для прихожан, он "явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", говорится в соболезновании патриарха Московского и вся Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Священник Татарстанской митрополии РПЦ Григорьев, исполнявший обязанности капеллана татарстанского батальона "Алга", погиб в зоне спецоперации ВС РФ на Украине 9 сентября при исполнении пастырских обязанностей, сообщила ранее митрополия."На протяжении двух десятилетий почивший с ревностью и благоговением совершал свое служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи. По благословению Священноначалия отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции. Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Как сообщалось на сайте Татарстанской митрополии, отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском храме села Исаково, чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801396202.html
украина
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155016/21/1550162150_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aba09cff92f705668df347140736d559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, украина, русская православная церковь, вооруженные силы рф, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Религия, Украина, Русская православная церковь, Вооруженные силы РФ, Зеленодольский район, Республика Татарстан (Татарстан), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
15:41 18.09.2022
 
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева

Патриарх Кирилл: погибший при спецоперации иерей Григорьев явил полноту жертвенной любви

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на Украине, был поистине добрым пастырем для прихожан, он "явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", говорится в соболезновании патриарха Московского и вся Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Священник Татарстанской митрополии РПЦ Григорьев, исполнявший обязанности капеллана татарстанского батальона "Алга", погиб в зоне спецоперации ВС РФ на Украине 9 сентября при исполнении пастырских обязанностей, сообщила ранее митрополия.
"На протяжении двух десятилетий почивший с ревностью и благоговением совершал свое служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи. По благословению Священноначалия отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции. Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Как сообщалось на сайте Татарстанской митрополии, отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском храме села Исаково, чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2022
Инфографика
Посмотреть

Читайте также:

 
РелигияРелигияУкраинаРусская православная церковьВооруженные силы РФЗеленодольский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала