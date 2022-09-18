https://ria.ru/20220918/ierey-1817674157.html

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева - РИА Новости, 18.09.2022

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева

Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:41

2022-09-18T15:41

2022-09-18T15:41

религия

религия

украина

русская православная церковь

вооруженные силы рф

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на Украине, был поистине добрым пастырем для прихожан, он "явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", говорится в соболезновании патриарха Московского и вся Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Священник Татарстанской митрополии РПЦ Григорьев, исполнявший обязанности капеллана татарстанского батальона "Алга", погиб в зоне спецоперации ВС РФ на Украине 9 сентября при исполнении пастырских обязанностей, сообщила ранее митрополия."На протяжении двух десятилетий почивший с ревностью и благоговением совершал свое служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи. По благословению Священноначалия отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции. Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Как сообщалось на сайте Татарстанской митрополии, отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском храме села Исаково, чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801396202.html

украина

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, украина, русская православная церковь, вооруженные силы рф, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), патриарх кирилл (владимир гундяев)