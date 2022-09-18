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Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева - РИА Новости, 18.09.2022
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева
Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:41
2022-09-18T15:41
2022-09-18T15:41
религия
религия
украина
русская православная церковь
вооруженные силы рф
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Настоятель Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана, иерей Анатолий Григорьев, погибший в зоне специальной военной операции на Украине, был поистине добрым пастырем для прихожан, он "явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", говорится в соболезновании патриарха Московского и вся Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Священник Татарстанской митрополии РПЦ Григорьев, исполнявший обязанности капеллана татарстанского батальона "Алга", погиб в зоне спецоперации ВС РФ на Украине 9 сентября при исполнении пастырских обязанностей, сообщила ранее митрополия."На протяжении двух десятилетий почивший с ревностью и благоговением совершал свое служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи. По благословению Священноначалия отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции. Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Как сообщалось на сайте Татарстанской митрополии, отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском храме села Исаково, чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801396202.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, русская православная церковь, вооруженные силы рф, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Религия, Украина, Русская православная церковь, Вооруженные силы РФ, Зеленодольский район, Республика Татарстан (Татарстан), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели на Украине иерея Григорьева
Патриарх Кирилл: погибший при спецоперации иерей Григорьев явил полноту жертвенной любви