https://ria.ru/20220918/himars-1817670999.html

Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области

Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по жилому дому в поселке Куйбышево, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:10

2022-09-18T15:10

2022-09-18T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по жилому дому в поселке Куйбышево, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Куйбышево боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS", — написал он.По словам Рогова, местные жители говорят о шести прилетах.Куйбышево не впервые подвергается ракетной атаке — 26 августа его также обстреляли из HIMARS. Тогда ракеты тоже попали в жилой дом, погибли пять человек, в том числе двое детей.ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рсзо himars, запорожская область, вооруженные силы украины