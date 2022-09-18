Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/himars-1817670999.html
Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области
Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по жилому дому в поселке Куйбышево, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:10
2022-09-18T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
рсзо himars
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817676882_0:992:1554:1866_1920x0_80_0_0_fbde4a716ed974c358bc44062e0a34d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по жилому дому в поселке Куйбышево, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Куйбышево боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS", — написал он.По словам Рогова, местные жители говорят о шести прилетах.Куйбышево не впервые подвергается ракетной атаке — 26 августа его также обстреляли из HIMARS. Тогда ракеты тоже попали в жилой дом, погибли пять человек, в том числе двое детей.ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220918/kherson-1817666264.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817676882_0:846:1554:2012_1920x0_80_0_0_97b3f00fa7765ff5c54a5ad779e4c793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рсзо himars, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, РСЗО HIMARS, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
15:10 18.09.2022 (обновлено: 17:58 18.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области

Член запорожской ВГА Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS пятиэтажный дом в Куйбышево

Последствия обстрела в Куйбышево Запорожской области со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Куйбышево Запорожской области со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Куйбышево Запорожской области со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по жилому дому в поселке Куйбышево, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Куйбышево боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS", — написал он.
По словам Рогова, местные жители говорят о шести прилетах.
Куйбышево не впервые подвергается ракетной атаке — 26 августа его также обстреляли из HIMARS. Тогда ракеты тоже попали в жилой дом, погибли пять человек, в том числе двое детей.
Дым от взрыва в Херсоне. Фото очевидца
Вчера, 14:29Специальная военная операция на Украине
В центре Херсона прогремели взрывы
ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРСЗО HIMARSЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала