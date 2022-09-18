15:10 18.09.2022 (обновлено: 17:58 18.09.2022)
Украинские войска обстреляли из HIMARS дом в Куйбышево Запорожской области
Член запорожской ВГА Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS пятиэтажный дом в Куйбышево
Последствия обстрела в Куйбышево Запорожской области со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Куйбышево Запорожской области со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по жилому дому в поселке Куйбышево, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Куйбышево боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS", — написал он.
По словам Рогова, местные жители говорят о шести прилетах.
Куйбышево не впервые подвергается ракетной атаке — 26 августа его также обстреляли из HIMARS. Тогда ракеты тоже попали в жилой дом, погибли пять человек, в том числе двое детей.
ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.