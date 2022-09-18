https://ria.ru/20220918/goroskop-1817271615.html
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху - РИА Новости, 18.09.2022
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху
Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T04:37
2022-09-18T04:37
2022-09-18T04:38
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и сомневается в своей ценности. Среди каких знаков зодиака больше всего таких токсичных личностей, пишет Pinkvilla. Овны темпераменты и зависят от настроения. Они могут сильно переживать, когда их друзья добиваются большего. Овны концентрируются на своих эмоциях и из-за этого становятся неуверенными в себе.Раки не принимают свои сильные и слабые стороны, так что их вера в собственные способности быстро тает, стоит их близким преуспеть в жизни. Впрочем, зависть они мастерски скрывают и не показывают чувства другим. Львы — лидеры по своей природе. Но и они порой сомневаются в своей значимости, когда видят достижения друзей. Их переполняют сложные чувства, когда у других все хорошо.Скорпионы ненавидят, когда их друзья счастливы, особенно если у них самих дела не идут. Они могут даже обидиться на близких, когда у тех все хорошо в личной и профессиональной жизни.Pinkvilla утверждает, что все упомянутые характеристики даются на основании зодиакальных качеств. Совершенно не обязательно, что они будут у всех представителей названных знаков.
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РИА Новости
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новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни
Культура, Новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, Стиль жизни
04:37 18.09.2022 (обновлено: 04:38 18.09.2022)
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху
Скорпионы оказались среди знаков зодиака, чьи представители завидуют успеху друзей
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и сомневается в своей ценности. Среди каких знаков зодиака больше всего таких токсичных личностей, пишет
Pinkvilla.
Овны темпераменты и зависят от настроения. Они могут сильно переживать, когда их друзья добиваются большего. Овны концентрируются на своих эмоциях и из-за этого становятся неуверенными в себе.
Раки не принимают свои сильные и слабые стороны, так что их вера в собственные способности быстро тает, стоит их близким преуспеть в жизни. Впрочем, зависть они мастерски скрывают и не показывают чувства другим.
Львы — лидеры по своей природе. Но и они порой сомневаются в своей значимости, когда видят достижения друзей. Их переполняют сложные чувства, когда у других все хорошо.
Скорпионы ненавидят, когда их друзья счастливы, особенно если у них самих дела не идут. Они могут даже обидиться на близких, когда у тех все хорошо в личной и профессиональной жизни.
Pinkvilla утверждает, что все упомянутые характеристики даются на основании зодиакальных качеств. Совершенно не обязательно, что они будут у всех представителей названных знаков.