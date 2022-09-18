Рейтинг@Mail.ru
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220918/goroskop-1817271615.html
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху - РИА Новости, 18.09.2022
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху
Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T04:37
2022-09-18T04:38
культура
новости культуры
гороскоп
знаки зодиака
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817257531_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_85d69f0191b1852f0e47ea5b00b20db7.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и сомневается в своей ценности. Среди каких знаков зодиака больше всего таких токсичных личностей, пишет Pinkvilla. Овны темпераменты и зависят от настроения. Они могут сильно переживать, когда их друзья добиваются большего. Овны концентрируются на своих эмоциях и из-за этого становятся неуверенными в себе.Раки не принимают свои сильные и слабые стороны, так что их вера в собственные способности быстро тает, стоит их близким преуспеть в жизни. Впрочем, зависть они мастерски скрывают и не показывают чувства другим. Львы — лидеры по своей природе. Но и они порой сомневаются в своей значимости, когда видят достижения друзей. Их переполняют сложные чувства, когда у других все хорошо.Скорпионы ненавидят, когда их друзья счастливы, особенно если у них самих дела не идут. Они могут даже обидиться на близких, когда у тех все хорошо в личной и профессиональной жизни.Pinkvilla утверждает, что все упомянутые характеристики даются на основании зодиакальных качеств. Совершенно не обязательно, что они будут у всех представителей названных знаков.
https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817257531_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_85b9174bd378e3e2ce7390264822fff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни
Культура, Новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, Стиль жизни
04:37 18.09.2022 (обновлено: 04:38 18.09.2022)
 
Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху

Скорпионы оказались среди знаков зодиака, чьи представители завидуют успеху друзей

© Freepik/yanalyaЗависть
Зависть
© Freepik/yanalya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и сомневается в своей ценности. Среди каких знаков зодиака больше всего таких токсичных личностей, пишет Pinkvilla.
Овны темпераменты и зависят от настроения. Они могут сильно переживать, когда их друзья добиваются большего. Овны концентрируются на своих эмоциях и из-за этого становятся неуверенными в себе.
Раки не принимают свои сильные и слабые стороны, так что их вера в собственные способности быстро тает, стоит их близким преуспеть в жизни. Впрочем, зависть они мастерски скрывают и не показывают чувства другим.
Львы — лидеры по своей природе. Но и они порой сомневаются в своей значимости, когда видят достижения друзей. Их переполняют сложные чувства, когда у других все хорошо.
Скорпионы ненавидят, когда их друзья счастливы, особенно если у них самих дела не идут. Они могут даже обидиться на близких, когда у тех все хорошо в личной и профессиональной жизни.
Pinkvilla утверждает, что все упомянутые характеристики даются на основании зодиакальных качеств. Совершенно не обязательно, что они будут у всех представителей названных знаков.

Читайте также:

 
КультураНовости культурыгороскопзнаки зодиакаСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала