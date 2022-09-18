https://ria.ru/20220918/goroskop-1817271615.html

Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху

Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху - РИА Новости, 18.09.2022

Скажи, кто твой друг: какие знаки зодиака завидуют чужому успеху

Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T04:37

2022-09-18T04:37

2022-09-18T04:38

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для кого-то успех друга — источник вдохновения. Но есть и те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Обычно так происходит, когда человек несчастен и сомневается в своей ценности. Среди каких знаков зодиака больше всего таких токсичных личностей, пишет Pinkvilla. Овны темпераменты и зависят от настроения. Они могут сильно переживать, когда их друзья добиваются большего. Овны концентрируются на своих эмоциях и из-за этого становятся неуверенными в себе.Раки не принимают свои сильные и слабые стороны, так что их вера в собственные способности быстро тает, стоит их близким преуспеть в жизни. Впрочем, зависть они мастерски скрывают и не показывают чувства другим. Львы — лидеры по своей природе. Но и они порой сомневаются в своей значимости, когда видят достижения друзей. Их переполняют сложные чувства, когда у других все хорошо.Скорпионы ненавидят, когда их друзья счастливы, особенно если у них самих дела не идут. Они могут даже обидиться на близких, когда у тех все хорошо в личной и профессиональной жизни.Pinkvilla утверждает, что все упомянутые характеристики даются на основании зодиакальных качеств. Совершенно не обязательно, что они будут у всех представителей названных знаков.

https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни