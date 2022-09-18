https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817683773.html

Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех

Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех - РИА Новости, 18.09.2022

Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех

Число погибших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:37

2022-09-18T16:37

2022-09-18T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки погиб один мирный житель, еще пять получили ранения. Позднее Приходько сообщил еще об одном погибшем."Количество погибших мирных жителей Горловки от рук украинских неонацистов возросло до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье четыре раза обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220917/donbass-1817548655.html

горловка

донецкая народная республика

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