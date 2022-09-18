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Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех
Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех - РИА Новости, 18.09.2022
Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех
Число погибших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:37
2022-09-18T16:37
2022-09-18T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
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стирол
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки погиб один мирный житель, еще пять получили ранения. Позднее Приходько сообщил еще об одном погибшем."Количество погибших мирных жителей Горловки от рук украинских неонацистов возросло до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье четыре раза обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до трех
Мэр Приходько: число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до трех