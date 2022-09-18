https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817671636.html

В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова

В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова - РИА Новости, 18.09.2022

В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова

Один мирный житель погиб, еще пять пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:16

2022-09-18T15:16

2022-09-18T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

вооруженные силы украины

донбасс

иван приходько

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще пять пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки."По предварительной информации, в результате обстрела горловского посёлка шахты имени Н. А. Изотова со стороны укронацистов количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 5. Все раненые находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, мэр отметил, что из-за обстрела поселок был частично обесточен, без электроэнергии остались 778 абонентов.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220918/himars-1817670999.html

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, вооруженные силы украины, донбасс, иван приходько, донецкая народная республика