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В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817671636.html
В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова
В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова - РИА Новости, 18.09.2022
В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова
Один мирный житель погиб, еще пять пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:16
2022-09-18T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
донбасс
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще пять пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки."По предварительной информации, в результате обстрела горловского посёлка шахты имени Н. А. Изотова со стороны укронацистов количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 5. Все раненые находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, мэр отметил, что из-за обстрела поселок был частично обесточен, без электроэнергии остались 778 абонентов.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донбасс
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в мире, горловка, вооруженные силы украины, донбасс, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
15:16 18.09.2022 (обновлено: 15:22 18.09.2022)
 
В Горловке один мирный житель погиб при обстреле ВСУ шахты имени Изотова

Мэр Приходько: один человек погиб и пять пострадали при обстреле ВСУ шахты в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще пять пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки.
"По предварительной информации, в результате обстрела горловского посёлка шахты имени Н. А. Изотова со стороны укронацистов количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 5. Все раненые находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, мэр отметил, что из-за обстрела поселок был частично обесточен, без электроэнергии остались 778 абонентов.
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаВооруженные силы УкраиныДонбассИван ПриходькоДонецкая Народная Республика
 
 
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