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Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:53
2022-09-18T14:53
2022-09-18T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела горловского поселка шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье в 13.55 выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
14:53 18.09.2022 (обновлено: 16:39 18.09.2022)
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мэр Приходько: мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела города ВСУ