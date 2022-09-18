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Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817669094.html
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:53
2022-09-18T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела горловского поселка шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье в 13.55 выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
14:53 18.09.2022 (обновлено: 16:39 18.09.2022)
 
Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Приходько: мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела города ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела горловского поселка шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье в 13.55 выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 15:30Специальная военная операция на Украине
Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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