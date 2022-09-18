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Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине - РИА Новости, 18.09.2022
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Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине
Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине - РИА Новости, 18.09.2022
Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине
Европа в геополитическом плане стала главным проигравшим из-за украинского кризиса, США же не потеряли ничего, считает бывший премьер-министр Греции Алексис... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:57
2022-09-18T22:40
в мире
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АФИНЫ, 18 сен — РИА Новости. Европа в геополитическом плане стала главным проигравшим из-за украинского кризиса, США же не потеряли ничего, считает бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Его слова приводит телеканал ΕΡΤ."Главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии. США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют. Из-за роста цен на газ и огромных запасов, она смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль", — заявил лидер главной оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс" (СИРИЗА-ПА).Ципрас отметил, что его партия будет находиться на стороне Украины, но при этом он призвал сделать все для создания предпосылок выхода из этого кризиса. Политик также призвал оценить, насколько успешными оказались введенные против России жесткие санкции "или эти меры ведут нас к тому, что мы стреляем себе в ногу?".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html
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в мире, россия, европа, греция, алексис ципрас, евросоюз, сириза, нато, украина, сша
В мире, Россия, Европа, Греция, Алексис Ципрас, Евросоюз, СИРИЗА, НАТО, Украина, США
16:57 18.09.2022 (обновлено: 22:40 18.09.2022)
 
Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине

Экс-премьер Греции Ципрас назвал Европу главным проигравшим из-за украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАлексис Ципрас
Алексис Ципрас - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Алексис Ципрас. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 сен — РИА Новости. Европа в геополитическом плане стала главным проигравшим из-за украинского кризиса, США же не потеряли ничего, считает бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Его слова приводит телеканал ΕΡΤ.
"Главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии. США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют. Из-за роста цен на газ и огромных запасов, она смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль", — заявил лидер главной оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс" (СИРИЗА-ПА).
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Ципрас отметил, что его партия будет находиться на стороне Украины, но при этом он призвал сделать все для создания предпосылок выхода из этого кризиса.
Политик также призвал оценить, насколько успешными оказались введенные против России жесткие санкции "или эти меры ведут нас к тому, что мы стреляем себе в ногу?".

"Я считаю, что Европа в целом и люди <…> вступают в затяжную холодную войну, которая будет иметь огромные экономические последствия. Европейский союз должен приобрести автономную геополитическую стратегию. В рамках НАТО, но с явным намерением защищать свои интересы. <...> В противном случае очень скоро Европа будет не просто в хвосте развития событий, но и столкнется с проблемой существования", — подытожил Ципрас.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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