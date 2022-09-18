https://ria.ru/20220918/evropa-1817687246.html

Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине

Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине - РИА Новости, 18.09.2022

Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине

Европа в геополитическом плане стала главным проигравшим из-за украинского кризиса, США же не потеряли ничего, считает бывший премьер-министр Греции Алексис... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:57

2022-09-18T16:57

2022-09-18T22:40

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АФИНЫ, 18 сен — РИА Новости. Европа в геополитическом плане стала главным проигравшим из-за украинского кризиса, США же не потеряли ничего, считает бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Его слова приводит телеканал ΕΡΤ."Главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии. США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют. Из-за роста цен на газ и огромных запасов, она смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль", — заявил лидер главной оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс" (СИРИЗА-ПА).Ципрас отметил, что его партия будет находиться на стороне Украины, но при этом он призвал сделать все для создания предпосылок выхода из этого кризиса. Политик также призвал оценить, насколько успешными оказались введенные против России жесткие санкции "или эти меры ведут нас к тому, что мы стреляем себе в ногу?".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html

https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816560079.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, европа, греция, алексис ципрас, евросоюз, сириза, нато, украина, сша