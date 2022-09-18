https://ria.ru/20220918/erevan-1817680805.html

Сторонники США собрались на митинг в честь Пелоси в центре Еревана

Сторонники США собрались на митинг в честь Пелоси в центре Еревана - РИА Новости, 18.09.2022

Сторонники США собрались на митинг в честь Пелоси в центре Еревана

Несколько тысяч жителей Еревана собрались на митинг в честь приезда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:16

2022-09-18T16:16

2022-09-18T19:06

в мире

нэнси пелоси

сша

франция

армения

евросоюз

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Несколько тысяч жителей Еревана собрались на митинг в честь приезда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает корреспондент РИА Новости.Среди них много сотрудников западных НКО, а также сторонников армянских националистических организаций, которые и стали инициаторами митинга. Сначала они собрались у Национального театра оперы и балета. В руках у митингующих были флаги США, Франции, ЕС, они призывали запад к более активному вмешательству в конфликт Армении с Азербайджаном.Затем участники митинга организованно переместились на 500 метров, к музейному комплексу "Каскад", который посещает Пелоси.Митинг охраняет полиция.

https://ria.ru/20220918/pelosi-1817669221.html

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в мире, нэнси пелоси, сша, франция, армения, евросоюз