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Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке - РИА Новости, 18.09.2022

Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил запрос омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T21:00

2022-09-18T21:00

2022-09-18T21:12

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил запрос омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке.Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков колонии в Еленовки один украинский военнопленный погиб, пятеро получили ранения."На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую - к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК. Как и раньше я, как омбудсмен, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами", - написал в Telegram-канале Лубинец.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220918/vagony-1817716865.html

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в мире, россия, татьяна москалькова, киев, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, международный комитет красного креста (мккк)