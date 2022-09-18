https://ria.ru/20220918/elenovka-1817723066.html
Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке - РИА Новости, 18.09.2022
Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил запрос омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T21:00
2022-09-18T21:00
2022-09-18T21:12
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил запрос омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке.Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков колонии в Еленовки один украинский военнопленный погиб, пятеро получили ранения."На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую - к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК. Как и раньше я, как омбудсмен, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами", - написал в Telegram-канале Лубинец.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск.
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в мире, россия, татьяна москалькова, киев, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Киев, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
21:00 18.09.2022 (обновлено: 21:12 18.09.2022)
Киев запросил у Москвы имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Киев запросил у Москальковой имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке