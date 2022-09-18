Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/eaes-1817665311.html
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков
ЕАЭС даже в нелегких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:23
2022-09-18T14:23
россия
сша
евразийский экономический союз
павел зарубин
дмитрий песков
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805494470_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb35f692850b7e286dcebef6c92ba2ad.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. ЕАЭС даже в нелегких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Даже сейчас, в нелегкие времена, связанные с неминуемыми какими-то последствиями санкций и т.д., все равно ЕврАзЭС подтверждает свою плавучесть и подтверждает достаточно положительные перспективы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Комментируя желание США "разъединить экономики России и стран Центральной Азии", представитель Кремля отметил, что" вряд ли это возможно"."Потому что экономики Российской Федерации и государств-членов бывшего Советского Союза - они в большой степени взаимозависимы, более того, они носят взаимодополняющий характер и взаимовыгодный характер", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20220915/sravnenie-1816879208.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805494470_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_019e0bf041b8d8499e3240630e96d585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, евразийский экономический союз, павел зарубин, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, США, Евразийский экономический союз, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
14:23 18.09.2022
 
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: ЕАЭС даже в условиях санкций подтверждает свою перспективность

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в медиабанк
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. ЕАЭС даже в нелегких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Даже сейчас, в нелегкие времена, связанные с неминуемыми какими-то последствиями санкций и т.д., все равно ЕврАзЭС подтверждает свою плавучесть и подтверждает достаточно положительные перспективы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Комментируя желание США "разъединить экономики России и стран Центральной Азии", представитель Кремля отметил, что" вряд ли это возможно".
"Потому что экономики Российской Федерации и государств-членов бывшего Советского Союза - они в большой степени взаимозависимы, более того, они носят взаимодополняющий характер и взаимовыгодный характер", - пояснил Песков.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 04:31
Постпред России заявила, что сравнивать ШОС с НАТО некорректно
 
РоссияСШАЕвразийский экономический союзПавел ЗарубинДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала