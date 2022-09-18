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ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков
ЕАЭС даже в нелегких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:23
2022-09-18T14:23
2022-09-18T14:23
россия
сша
евразийский экономический союз
павел зарубин
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. ЕАЭС даже в нелегких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Даже сейчас, в нелегкие времена, связанные с неминуемыми какими-то последствиями санкций и т.д., все равно ЕврАзЭС подтверждает свою плавучесть и подтверждает достаточно положительные перспективы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Комментируя желание США "разъединить экономики России и стран Центральной Азии", представитель Кремля отметил, что" вряд ли это возможно"."Потому что экономики Российской Федерации и государств-членов бывшего Советского Союза - они в большой степени взаимозависимы, более того, они носят взаимодополняющий характер и взаимовыгодный характер", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20220915/sravnenie-1816879208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, евразийский экономический союз, павел зарубин, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, США, Евразийский экономический союз, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
ЕАЭС в условиях санкций подтверждает свою перспективность, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: ЕАЭС даже в условиях санкций подтверждает свою перспективность