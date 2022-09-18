Рейтинг@Mail.ru
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/dtp-1817671345.html
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 18.09.2022
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы
Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:13
2022-09-18T15:21
происшествия
москва
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049511_0:27:3356:1914_1920x0_80_0_0_6f83c0d6b7c8030065613b234828d23f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки. Со слов водителя, он не увидел стоящий автомобиль. В салоне автомобиля Ford женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, по факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.На месте работают оперативные службы, движение затруднено.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049511_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_60d7034667828713f5628c05d70f4efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
15:13 18.09.2022 (обновлено: 15:21 18.09.2022)
 
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы

Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки. Со слов водителя, он не увидел стоящий автомобиль. В салоне автомобиля Ford женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, по факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На месте работают оперативные службы, движение затруднено.
 
ПроисшествияМоскваДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала