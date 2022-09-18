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Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 18.09.2022
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы
Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:13
2022-09-18T15:13
2022-09-18T15:21
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки. Со слов водителя, он не увидел стоящий автомобиль. В салоне автомобиля Ford женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, по факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.На месте работают оперативные службы, движение затруднено.
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
15:13 18.09.2022 (обновлено: 15:21 18.09.2022)
Шестеро детей госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы
Шестеро детей попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Москве