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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 18.09.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:52
2022-09-18T10:52
2022-09-18T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы №101."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району города. В районе школы №101 по улице Карамзина ранение получила мирная жительница 1991 года рождения", - уточняется в сообщении представительства в Telegram.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка