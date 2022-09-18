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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 18.09.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:52

2022-09-18T10:52

2022-09-18T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы №101."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району города. В районе школы №101 по улице Карамзина ранение получила мирная жительница 1991 года рождения", - уточняется в сообщении представительства в Telegram.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины