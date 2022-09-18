Рейтинг@Mail.ru
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/donbass-1817637876.html
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 18.09.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:52
2022-09-18T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы №101."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району города. В районе школы №101 по улице Карамзина ранение получила мирная жительница 1991 года рождения", - уточняется в сообщении представительства в Telegram.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
10:52 18.09.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы №101.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району города. В районе школы №101 по улице Карамзина ранение получила мирная жительница 1991 года рождения", - уточняется в сообщении представительства в Telegram.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала