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В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
По меньшей мере 9 человек погибли, 17 ранены за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:27
2022-09-18T08:27
2022-09-18T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 9 человек погибли, 17 ранены за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 17 сентября до 8.00 18 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 9 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: девять человек погибли, 17 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ