https://ria.ru/20220918/donbass-1817624453.html

В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

В ДНР за сутки девять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

По меньшей мере 9 человек погибли, 17 ранены за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:27

2022-09-18T08:27

2022-09-18T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 9 человек погибли, 17 ранены за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 17 сентября до 8.00 18 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 9 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины