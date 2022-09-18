Эксперт перечислил факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей
Экономист Шульгин заявил о риске разгона доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глобальная рецессия, очередные "адские" санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит рубль до 100 рублей, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Эксперт подчеркнул, что параметры нового правила до сих пор неизвестны, и в то же время Минфин готов возобновить интервенции.
"Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10-10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 миллиарда долларов ежемесячно. По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на семь-десять процентов относительно устоявшихся уровней", — сказал он.
По словам эксперта, для драматичного ослабления рубля потребуется, например, рецессия в мировой экономике, снижающийся спрос на сырьевые товары. Шульгин подчеркнул, что шестой пакет антироссийских санкций должен оказаться в действительности эффективным, чтобы стоимость доллара подобралась к 100 рублям.
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