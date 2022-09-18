https://ria.ru/20220918/dollar-1817612300.html

Эксперт перечислил факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей

Эксперт перечислил факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей - РИА Новости, 18.09.2022

Эксперт перечислил факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей

Глобальная рецессия, очередные "адские" санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит рубль до 100 рублей, рассказал... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T03:15

2022-09-18T03:15

2022-09-18T03:15

экономика

россия

михаил шульгин

открытие инвестиции

министерство финансов рф (минфин россии)

открытие research

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глобальная рецессия, очередные "адские" санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит рубль до 100 рублей, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Эксперт подчеркнул, что параметры нового правила до сих пор неизвестны, и в то же время Минфин готов возобновить интервенции.По словам эксперта, для драматичного ослабления рубля потребуется, например, рецессия в мировой экономике, снижающийся спрос на сырьевые товары. Шульгин подчеркнул, что шестой пакет антироссийских санкций должен оказаться в действительности эффективным, чтобы стоимость доллара подобралась к 100 рублям.

https://ria.ru/20220911/rubl-1815932108.html

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экономика, россия, михаил шульгин, открытие инвестиции, министерство финансов рф (минфин россии), открытие research