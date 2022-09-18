https://ria.ru/20220918/dnr-1817714389.html

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре жителя

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре жителя - РИА Новости, 18.09.2022

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре жителя

Четыре мирных жителя погибли, еще 14 ранены, в том числе трое детей, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:58

2022-09-18T19:58

2022-09-18T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, еще 14 ранены, в том числе трое детей, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в воскресенье, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрелов четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов за текущие сутки были повреждены семь домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220918/dnr-1817713856.html

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