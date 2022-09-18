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ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 180 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 180 боеприпасов - РИА Новости, 18.09.2022

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 180 боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили более 180 боеприпасов по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:53

2022-09-18T19:53

2022-09-18T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 180 боеприпасов по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более 180 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов повреждены семь домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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