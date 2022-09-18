https://ria.ru/20220918/dnr-1817706630.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:58

2022-09-18T18:58

2022-09-18T18:58

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.13 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.15 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 16.40 украинские войска выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, Яковлевке и Минеральному в ДНР.

https://ria.ru/20220918/donetsk-1817706316.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)