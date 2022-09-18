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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/dnr-1817706630.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:58
2022-09-18T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.13 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.15 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 16.40 украинские войска выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, Яковлевке и Минеральному в ДНР.
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Telegram (приложение)
18:58 18.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

В представительстве ДНР заявили об обстреле Горловки и Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.13 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.15 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство заявило, что в 16.40 украинские войска выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, Яковлевке и Минеральному в ДНР.
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 18:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККTelegram (приложение)
 
 
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