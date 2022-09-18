https://ria.ru/20220918/dnr-1817658924.html

Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов

Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов - РИА Новости, 18.09.2022

Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов

ВС РФ ударами по украинским позициям в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 110 боевиков и 20 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:32

2022-09-18T13:32

2022-09-18T17:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

артемовск

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВС РФ ударами по украинским позициям в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 110 боевиков и 20 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны России."В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817658481.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск