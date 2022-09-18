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Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/dnr-1817658924.html
Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов
Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов - РИА Новости, 18.09.2022
Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов
ВС РФ ударами по украинским позициям в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 110 боевиков и 20 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:32
2022-09-18T17:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВС РФ ударами по украинским позициям в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 110 боевиков и 20 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны России."В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817658481.html
россия
донецкая народная республика
артемовск
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск
13:32 18.09.2022 (обновлено: 17:06 18.09.2022)
 
Российские силы за сутки поразили в ДНР более 110 украинских националистов

Российские силы уничтожили в ДНР свыше 110 украинских боевиков и 20 единиц техники

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Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВС РФ ударами по украинским позициям в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 110 боевиков и 20 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - рассказали в ведомстве.

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