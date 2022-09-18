https://ria.ru/20220918/dizel-1817474858.html
В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля
В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля - РИА Новости, 18.09.2022
В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля
Топливный рынок в России стабилен, но есть опасения относительно зимнего дизеля, отметил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T02:15
2022-09-18T02:15
2022-09-18T02:15
экономика
россия
дт (дизельное топливо)
евгений аркуша
российский топливный союз
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Топливный рынок в России стабилен, но есть опасения относительно зимнего дизеля, отметил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он объяснил, почему в стране может возникнуть дефицит этого нефтепродукта.Россия производит из добываемой нефти достаточные объемы разных видов топлива, чтобы обеспечить свой внутренний рынок. Единственным исключением является зимний дизель, с которым в холодное время года в стране могут возникнуть проблемы, предупредил Аркуша.Российские производители продолжают экспортировать и сам зимний дизель, причем в больших количествах, добавил Аркуша."Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально", — уточнил он.Предотвратить дефицит морозостойких сортов дизеля на российском рынке можно с помощью закупок этого вида топлива в Белоруссии, считает Аркуша. По его словам, вопрос о поставках уже обсуждается.В целом ситуацию на российском рынке нефтепродуктов президент Российского топливного союза назвал "абсолютно стабильной".Рост цен на топливо на внутреннем рынке и в дальнейшем будет отставать от инфляции, прогнозирует он.
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экономика, россия, дт (дизельное топливо), евгений аркуша, российский топливный союз
Экономика, Россия, ДТ (дизельное топливо), Евгений Аркуша, Российский топливный союз
В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля
Президент Российского топливного союза Аркуша заявил о риске дефицита зимнего дизеля
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Топливный рынок в России стабилен, но есть опасения относительно зимнего дизеля, отметил
в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он объяснил, почему в стране может возникнуть дефицит этого нефтепродукта.
Россия производит из добываемой нефти достаточные объемы разных видов топлива, чтобы обеспечить свой внутренний рынок. Единственным исключением является зимний дизель, с которым в холодное время года в стране могут возникнуть проблемы, предупредил Аркуша.
"Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности. Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт", — сказал он.
Российские производители продолжают экспортировать и сам зимний дизель, причем в больших количествах, добавил Аркуша.
"Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально", — уточнил он.
Предотвратить дефицит морозостойких сортов дизеля на российском рынке можно с помощью закупок этого вида топлива в Белоруссии
, считает Аркуша. По его словам, вопрос о поставках уже обсуждается.
В целом ситуацию на российском рынке нефтепродуктов президент Российского топливного союза назвал "абсолютно стабильной".
"Инфляция двузначная, а стоимость топлива практически не выросла с начала года. Этому есть объяснение. Производство топлива выросло, отгрузка на внутренний рынок тоже, а экспорт дизеля (не зимнего. — Прим. ред.) и бензина, наоборот, практически отсутствует. В такой ситуации не растут оптовые и розничные цены", — констатировал Евгений Аркуша.
Рост цен на топливо на внутреннем рынке и в дальнейшем будет отставать от инфляции, прогнозирует он.