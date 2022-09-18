https://ria.ru/20220918/dizel-1817474858.html

В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля

В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля - РИА Новости, 18.09.2022

В Российском топливном союзе не исключили дефицита зимнего дизеля

Топливный рынок в России стабилен, но есть опасения относительно зимнего дизеля, отметил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T02:15

2022-09-18T02:15

2022-09-18T02:15

экономика

россия

дт (дизельное топливо)

евгений аркуша

российский топливный союз

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Топливный рынок в России стабилен, но есть опасения относительно зимнего дизеля, отметил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он объяснил, почему в стране может возникнуть дефицит этого нефтепродукта.Россия производит из добываемой нефти достаточные объемы разных видов топлива, чтобы обеспечить свой внутренний рынок. Единственным исключением является зимний дизель, с которым в холодное время года в стране могут возникнуть проблемы, предупредил Аркуша.Российские производители продолжают экспортировать и сам зимний дизель, причем в больших количествах, добавил Аркуша."Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально", — уточнил он.Предотвратить дефицит морозостойких сортов дизеля на российском рынке можно с помощью закупок этого вида топлива в Белоруссии, считает Аркуша. По его словам, вопрос о поставках уже обсуждается.В целом ситуацию на российском рынке нефтепродуктов президент Российского топливного союза назвал "абсолютно стабильной".Рост цен на топливо на внутреннем рынке и в дальнейшем будет отставать от инфляции, прогнозирует он.

https://ria.ru/20220819/tseny-1810489135.html

https://ria.ru/20220505/benzin-1786896396.html

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экономика, россия, дт (дизельное топливо), евгений аркуша, российский топливный союз