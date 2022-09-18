https://ria.ru/20220918/devochka-1817639009.html

Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя

Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя - РИА Новости, 18.09.2022

Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал передать плюшевого медведя от девочки из Мариуполя президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:04

2022-09-18T11:04

2022-09-18T11:57

общество

александр беглов

владимир путин

мариуполь

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал передать плюшевого медведя от девочки из Мариуполя президенту РФ Владимиру Путину.Губернатор подарил девочке настольную игру. "Будет за чем скоротать вечер, когда сделаны уроки", - отметил он.Беглов в субботу посетил Мариуполь и принял участие в открытии памятника Александру Невскому. Также одним из подарков ко Дню города Мариуполя стало возрождение большого городского фонтана.Сообщалось, что петербургские специалисты за три месяца восстановили в Мариуполе три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест. Мариуполю также оказывается помощь в восстановлении транспорта. Петербург поставляет в город 100 автобусов. В следующем году с помощью петербургских специалистов планируется запустить трамвайное движение.Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов.

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

https://ria.ru/20220813/deti-1809392636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишка для президента: девочка из Мариуполя попросила передать Путину игрушку Мишка для президента: девочка из Мариуполя попросила передать Путину игрушку 2022-09-18T11:04 true PT0M22S

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Ольга Фомченкова

общество, александр беглов, владимир путин, мариуполь, санкт-петербург, россия