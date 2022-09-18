https://ria.ru/20220918/devochka-1817639009.html
Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя
Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя - РИА Новости, 18.09.2022
Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал передать плюшевого медведя от девочки из Мариуполя президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:04
2022-09-18T11:04
2022-09-18T11:57
общество
александр беглов
владимир путин
мариуполь
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал передать плюшевого медведя от девочки из Мариуполя президенту РФ Владимиру Путину.Губернатор подарил девочке настольную игру. "Будет за чем скоротать вечер, когда сделаны уроки", - отметил он.Беглов в субботу посетил Мариуполь и принял участие в открытии памятника Александру Невскому. Также одним из подарков ко Дню города Мариуполя стало возрождение большого городского фонтана.Сообщалось, что петербургские специалисты за три месяца восстановили в Мариуполе три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест. Мариуполю также оказывается помощь в восстановлении транспорта. Петербург поставляет в город 100 автобусов. В следующем году с помощью петербургских специалистов планируется запустить трамвайное движение.Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов.
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
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Мишка для президента: девочка из Мариуполя попросила передать Путину игрушку
Мишка для президента: девочка из Мариуполя попросила передать Путину игрушку
2022-09-18T11:04
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр беглов, владимир путин, мариуполь, санкт-петербург, россия
Общество, Александр Беглов, Владимир Путин, Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия
11:04 18.09.2022 (обновлено: 11:57 18.09.2022)
Беглов пообещал передать Путину плюшевого медведя от девочки из Мариуполя
Беглов пообещал передать плюшевого медведя от девочки из Мариуполя президенту Путину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал
передать плюшевого медведя от девочки из Мариуполя президенту РФ Владимиру Путину.
"Во время осмотра школы в Мариуполе на одном из этажей нас ждала девочка с небольшим плюшевым медведем в руках. Девочка протянула мне игрушку со словами: "Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка". Я обещал передать подарок", - написал Беглов в своем Telegram-канале.
Губернатор подарил девочке настольную игру. "Будет за чем скоротать вечер, когда сделаны уроки", - отметил он.
Беглов в субботу посетил Мариуполь и принял участие в открытии памятника Александру Невскому. Также одним из подарков ко Дню города Мариуполя стало возрождение большого городского фонтана.
Сообщалось, что петербургские специалисты за три месяца восстановили в Мариуполе три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест. Мариуполю также оказывается помощь в восстановлении транспорта. Петербург поставляет в город 100 автобусов. В следующем году с помощью петербургских специалистов планируется запустить трамвайное движение.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов.