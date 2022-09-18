https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html

СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России

СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России - РИА Новости, 18.09.2022

СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России

Засушливое лето в Норвегии заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, что скажется на поставках Лондону, заявил британской газете Express главный... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:10

2022-09-18T16:10

2022-09-18T19:54

норвегия

сша

великобритания

в мире

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Засушливое лето в Норвегии заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, что скажется на поставках Лондону, заявил британской газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт."В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, <…> поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок", — объяснил он.Эксперт добавил, что Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом некоторые западные страны целенаправленно увеличили поставки норвежских энергоносителей, что теперь обернется для них проблемой.В конце марта Лондон отказался платить за российский газ рублями. С тех пор Соединенное Королевство получает голубое топливо из месторождений в Северном море в Норвегии, а также импортирует сжиженный природный газ из США.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

норвегия

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

норвегия, сша, великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии