16:10 18.09.2022 (обновлено: 19:54 18.09.2022)
СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России
Аналитик Солтведт: Норвегия не поставит необходимый Британии газ из-за засушливого лета
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Засушливое лето в Норвегии заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, что скажется на поставках Лондону, заявил британской газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.
"В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, <…> поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок", — объяснил он.
12 сентября, 08:00Закат Европы грозит всему миру
Эксперт добавил, что Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом некоторые западные страны целенаправленно увеличили поставки норвежских энергоносителей, что теперь обернется для них проблемой.
В конце марта Лондон отказался платить за российский газ рублями. С тех пор Соединенное Королевство получает голубое топливо из месторождений в Северном море в Норвегии, а также импортирует сжиженный природный газ из США.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
12 сентября, 08:00Последнее предупреждение Путина