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СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России - РИА Новости, 18.09.2022
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СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России
СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России - РИА Новости, 18.09.2022
СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России
Засушливое лето в Норвегии заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, что скажется на поставках Лондону, заявил британской газете Express главный... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:10
2022-09-18T19:54
норвегия
сша
великобритания
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Засушливое лето в Норвегии заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, что скажется на поставках Лондону, заявил британской газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт."В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, &lt;…&gt; поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок", — объяснил он.Эксперт добавил, что Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом некоторые западные страны целенаправленно увеличили поставки норвежских энергоносителей, что теперь обернется для них проблемой.В конце марта Лондон отказался платить за российский газ рублями. С тех пор Соединенное Королевство получает голубое топливо из месторождений в Северном море в Норвегии, а также импортирует сжиженный природный газ из США.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html
https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html
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норвегия, сша, великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии
Норвегия, США, Великобритания, В мире, Россия, Санкции в отношении России
16:10 18.09.2022 (обновлено: 19:54 18.09.2022)
 
СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России

Аналитик Солтведт: Норвегия не поставит необходимый Британии газ из-за засушливого лета

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Засушливое лето в Норвегии заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, что скажется на поставках Лондону, заявил британской газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.
Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, <…> поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок", — объяснил он.
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Эксперт добавил, что Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом некоторые западные страны целенаправленно увеличили поставки норвежских энергоносителей, что теперь обернется для них проблемой.
В конце марта Лондон отказался платить за российский газ рублями. С тех пор Соединенное Королевство получает голубое топливо из месторождений в Северном море в Норвегии, а также импортирует сжиженный природный газ из США.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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