https://ria.ru/20220918/borrel-1817654676.html

Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил Боррель

Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил Боррель - РИА Новости, 18.09.2022

Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил Боррель

Именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:57

2022-09-18T12:57

2022-09-18T13:07

в мире

жозеп боррель

владимир путин

сергей лавров

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche."Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия (мира)", - выразил он мнение.Он также призвал европейские страны усилить поддержку Украины, "удовлетворяя ее военные и экономические потребности", отметив, что межправительственный европейский фонд впервые с момента своего создания начал финансировать военную помощь государству, где идет конфликт.Кроме того Боррель высказался по поводу антироссийских санкций, отметив, что они позволили Европе освободиться от энергетической и экономической зависимости от России, угрожавшей "независимости и безопасности" европейских стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817128658.html

https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

украина

россия

донбасс

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в мире, жозеп боррель, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр