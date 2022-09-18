12:57 18.09.2022 (обновлено: 13:07 18.09.2022)
Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил Боррель
Боррель: именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche.
"Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия (мира)", - выразил он мнение.
Он также призвал европейские страны усилить поддержку Украины, "удовлетворяя ее военные и экономические потребности", отметив, что межправительственный европейский фонд впервые с момента своего создания начал финансировать военную помощь государству, где идет конфликт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.