04:58 18.09.2022 (обновлено: 06:15 18.09.2022)
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена
© AP Photo / John LocherБывший президент Дональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.
Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика.
"Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами", — сказал Трамп.
"А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", - предсказал он, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.
На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.