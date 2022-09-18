https://ria.ru/20220918/benzin-1817618660.html

Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена

Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена - РИА Новости, 18.09.2022

Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T04:58

2022-09-18T04:58

2022-09-18T06:15

дональд трамп

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика."А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", - предсказал он, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/ssha-1817203393.html

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дональд трамп, сша, джо байден, в мире