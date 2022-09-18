Рейтинг@Mail.ru
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/benzin-1817618660.html
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена - РИА Новости, 18.09.2022
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T04:58
2022-09-18T06:15
дональд трамп
сша
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика."А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", - предсказал он, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220916/ssha-1817203393.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_455:0:2579:1593_1920x0_80_0_0_55ee48f1e373d230ac6e3b703282e092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, джо байден, в мире
Дональд Трамп, США, Джо Байден, В мире
04:58 18.09.2022 (обновлено: 06:15 18.09.2022)
 
Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена

Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена

© AP Photo / John LocherБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.
Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика.

"Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами", — сказал Трамп.

"А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", - предсказал он, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.
На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.

Читайте также:

 
Дональд ТрампСШАДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала