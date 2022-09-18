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В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена - РИА Новости, 18.09.2022
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В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена
В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена - РИА Новости, 18.09.2022
В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена
США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для The Washington Times. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:50
2022-09-18T17:13
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для The Washington Times. "Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании, &lt;…&gt; однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу", — говорится в публикации.Автор отмечает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, пишет Чамли, демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам. "Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую", — сделал вывод автор статьи.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижается уже два месяца подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американский финансовый сектор стоит перед угрозой коллапса.
https://ria.ru/20220917/ssha-1817578822.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
08:50 18.09.2022 (обновлено: 17:13 18.09.2022)
 
В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена

The Washington Times: президентство Джо Байдена грозит катастрофой в США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для The Washington Times.
"Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании, <…> однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, пишет Чамли, демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.
"Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую", — сделал вывод автор статьи.
В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижается уже два месяца подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американский финансовый сектор стоит перед угрозой коллапса.
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