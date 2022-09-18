https://ria.ru/20220918/bayden-1817626591.html

В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена

В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена - РИА Новости, 18.09.2022

В США заговорили о катастрофе из-за политики Байдена

США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для The Washington Times. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:50

2022-09-18T08:50

2022-09-18T17:13

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для The Washington Times. "Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании, <…> однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу", — говорится в публикации.Автор отмечает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, пишет Чамли, демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам. "Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую", — сделал вывод автор статьи.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижается уже два месяца подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американский финансовый сектор стоит перед угрозой коллапса.

https://ria.ru/20220917/ssha-1817578822.html

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сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, сша