https://ria.ru/20220918/armeniya-1817710892.html

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку - РИА Новости, 18.09.2022

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку

Премьер Армении Никол Пашинян выразил благодарность спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси за поддержку Соединенными Штатами армянской демократии,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:30

2022-09-18T19:30

2022-09-18T19:35

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян выразил благодарность спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси за поддержку Соединенными Штатами армянской демократии, сообщили в пресс-службе кабмина страны.Пашинян назвал визит возглавляемой Пелоси делегации в Ереван беспрецедентным. "Все армяне считают вас верным другом Армении. Но я хочу продолжить слова признательности, потому что я также хочу выразить благодарность за поддержку США армянской демократии, так как это тоже очень важно для нас. Мы видим готовность правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны. Хотел бы выразить нашу приверженность повестке демократических реформ, невзирая на то, что, как видите, это не такой легкий путь", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-служба."Еще один факт, о котором я хотел бы упомянуть: мы ценим четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении. Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас. Вы знаете, что Совет Безопасности ООН обсудил текущую ситуацию, и мы надеемся - и это наша позиция, - что эта ситуация должна оставаться в повестке дня Совбеза ООН, и в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США", - добавил армянский премьер.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220918/erevan-1817680805.html

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817646769.html

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