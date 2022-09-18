14:05 18.09.2022 (обновлено: 14:07 18.09.2022)
Член конгресса США Спиер заявила о недопустимости изменения границ Армении
Член конгресса США Спиер заявила в Ереване о недопустимости изменения границ Армении
Автомобиль скорой помощи у военного госпиталя в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Член Палаты представителей США Джеки Спиер заявила в воскресенье в Ереване о недопустимости изменения границ Армении.
"Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Армении и будем выступать против любых изменений ее границ", - сказала Спиер в ходе брифинга.
По ее словам, в Палате представителей рядом конгрессменов подготовлен проект резолюции с осуждением действий Азербайджана против Армении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.