https://ria.ru/20220918/armeniya-1817652815.html
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США - РИА Новости, 18.09.2022
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:37
2022-09-18T12:37
2022-09-18T12:37
в мире
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в экономических и в вопросах безопасности."Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказалПо ее словам, в рамках визита рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам."Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания...", - добавила она.
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в мире, нэнси пелоси, армения, сша, ереван
В мире, Нэнси Пелоси, Армения, США, Ереван
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США
Пелоси заявила, что прибыла в Ереван, чтобы понять ожидания Армении от США
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в экономических и в вопросах безопасности.
"Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказал
По ее словам, в рамках визита рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам.
"Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания...", - добавила она.