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Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США - РИА Новости, 18.09.2022
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Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США - РИА Новости, 18.09.2022
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:37
2022-09-18T12:37
в мире
нэнси пелоси
армения
сша
ереван
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в экономических и в вопросах безопасности."Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказалПо ее словам, в рамках визита рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам."Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания...", - добавила она.
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в мире, нэнси пелоси, армения, сша, ереван
В мире, Нэнси Пелоси, Армения, США, Ереван
12:37 18.09.2022
 
Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США

Пелоси заявила, что прибыла в Ереван, чтобы понять ожидания Армении от США

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в экономических и в вопросах безопасности.
"Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказал
По ее словам, в рамках визита рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам.
"Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания...", - добавила она.

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В миреНэнси ПелосиАрменияСШАЕреван
 
 
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