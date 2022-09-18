https://ria.ru/20220918/armeniya-1817652815.html

Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США

Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США - РИА Новости, 18.09.2022

Пелоси заявила, что хочет понять ожидания Армении от США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:37

2022-09-18T12:37

2022-09-18T12:37

в мире

нэнси пелоси

армения

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ереван

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса прибыла в Ереван, чтобы понять, что в Армении ожидают от Соединенных Штатов в экономических и в вопросах безопасности."Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности. Сегодня говорили о возможности подключения Армении к программе "Вызовы тысячелетия", - сказалПо ее словам, в рамках визита рассмотрено сотрудничество по оборонным вопросам."Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания...", - добавила она.

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817646769.html

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в мире, нэнси пелоси, армения, сша, ереван