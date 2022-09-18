https://ria.ru/20220918/armeniya-1817646769.html

В Ереване заявили о ключевой роли США в жизни Армении

В Ереване заявили о ключевой роли США в жизни Армении - РИА Новости, 18.09.2022

В Ереване заявили о ключевой роли США в жизни Армении

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил о ключевой роли... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:58

2022-09-18T11:58

2022-09-18T11:59

в мире

армения

сша

нэнси пелоси

ереван

никол пашинян

оон

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил о ключевой роли США в политической и экономической жизни республики, сообщили в парламентской пресс-службе."Председатель Национального собрания Армении отметил, что США занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении", - говорится на сайте парламента."Дорогой друг, Ваш визит в Армению проходит в самый трудный для нашей страны период, и в этом отношении он очень ценен", - процитировали в пресс-службе слова Симоняна, который заявил о новом витке армяно-азербайджанского конфликта, обвинив Баку в его начале.Отмечается, что он также выразил признательность "за хрупкое соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США вечером 14 сентября, а также выразил признательность властям США, в том числе многим конгрессменам, за оценку последних событий".Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью Армении и региона, в том числе детали, касающиеся дальнейших процессов в Совете Безопасности ООН. На встрече также были обсуждены будущие проекты межпарламентского сотрудничества, говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Пелоси заявила, что в рамках визитов в любую страну, для американской стороны важны вопросы безопасность. "Мы и не подозревали, что наш визит совпадет с датой после военных действий. В США мы гордимся тем, что нас окружают патриотически настроенные армяне, которые также являются нашими гражданами. Они — наша сила, важная составляющая нашей целостности", - сказала спикер палаты представителей.Ранее в американском посольстве в Ереване сообщили, что в ходе визита 17-19 сентября Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20220917/pelosi-1817560455.html

https://ria.ru/20220917/pelosi-1817540999.html

https://ria.ru/20220918/pelosi-1817643867.html

армения

сша

ереван

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в мире, армения, сша, нэнси пелоси, ереван, никол пашинян, оон