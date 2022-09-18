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СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана - РИА Новости, 18.09.2022
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СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана
СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана - РИА Новости, 18.09.2022
СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана
Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T00:00
2022-09-18T00:00
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ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджана."Подтверждена гибель как минимум двух гражданских лиц... Азербайджанская сторона обстреляла гражданскую инфраструктуру. Один из мирных жителей погиб в результате удара ВС Азербайджана на дороге. Зафиксирован случай, когда мишенью стала машина "Скорой помощи", - приводит слова Кярамяна Sputnik Армения.По его словам, возбуждены уголовные дела.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220917/azerbaydzhan-1817611847.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
00:00 18.09.2022
 
СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана

СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей от обстрелов со стороны Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил о гибели по меньшей мере двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджана.
"Подтверждена гибель как минимум двух гражданских лиц... Азербайджанская сторона обстреляла гражданскую инфраструктуру. Один из мирных жителей погиб в результате удара ВС Азербайджана на дороге. Зафиксирован случай, когда мишенью стала машина "Скорой помощи", - приводит слова Кярамяна Sputnik Армения.
По его словам, возбуждены уголовные дела.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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