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В Тюмени главу управы отправили под домашний арест по обвинению во взятке - РИА Новости, 18.09.2022
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В Тюмени главу управы отправили под домашний арест по обвинению во взятке
В Тюмени главу управы отправили под домашний арест по обвинению во взятке - РИА Новости, 18.09.2022
В Тюмени главу управы отправили под домашний арест по обвинению во взятке
Ленинский райсуд Тюмени отправил под домашний арест руководителя управы Калининского административного округа города Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:44
2022-09-18T11:44
происшествия
тюмень
восточный административный округ (москва)
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Ленинский райсуд Тюмени отправил под домашний арест руководителя управы Калининского административного округа города Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от директора ООО "Перестрой-КА" взятку в особо крупном размере в виде строительных материалов на сумму более 2 млн рублей за оказание им содействия ООО "Перестрой-КА" в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени"."Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Александру Сухомяткину. По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщает пресс-служба суда.Известно, что Сухомяткин являлся руководителем управы Восточного административного округа с 2017 года, в июне 2022 года возглавил управу Калининского административного округа в связи с переходом прежнего руководителя на работу в администрацию города.
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происшествия, тюмень, восточный административный округ (москва), тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Восточный административный округ (Москва), Тюменская область, Россия
11:44 18.09.2022
 
В Тюмени главу управы отправили под домашний арест по обвинению во взятке

Ленский райсуд Тюмени отправил под домашний арест главу управы по обвинению во взятке

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Ленинский райсуд Тюмени отправил под домашний арест руководителя управы Калининского административного округа города Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от директора ООО "Перестрой-КА" взятку в особо крупном размере в виде строительных материалов на сумму более 2 млн рублей за оказание им содействия ООО "Перестрой-КА" в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени".
"Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Александру Сухомяткину. По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщает пресс-служба суда.
Известно, что Сухомяткин являлся руководителем управы Восточного административного округа с 2017 года, в июне 2022 года возглавил управу Калининского административного округа в связи с переходом прежнего руководителя на работу в администрацию города.
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