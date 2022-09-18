https://ria.ru/20220918/amerika-1817648125.html

В Кремле назвали США источником провокационных действий

В Кремле назвали США источником провокационных действий - РИА Новости, 18.09.2022

В Кремле назвали США источником провокационных действий

США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:05

2022-09-18T12:05

2022-09-18T12:13

в мире

сша

россия

дмитрий песков

павел зарубин

китай

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении России и Китая к действиям США.Фрагмент интервью был показан в "Вестях недели" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

сша

россия

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, китай