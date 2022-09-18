https://ria.ru/20220918/amerika-1817648125.html
В Кремле назвали США источником провокационных действий
В Кремле назвали США источником провокационных действий - РИА Новости, 18.09.2022
В Кремле назвали США источником провокационных действий
США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:05
2022-09-18T12:05
2022-09-18T12:13
в мире
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
китай
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении России и Китая к действиям США.Фрагмент интервью был показан в "Вестях недели" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Китай
12:05 18.09.2022 (обновлено: 12:13 18.09.2022)
В Кремле назвали США источником провокационных действий
Пресс-секретарь президента Песков назвал США источником провокационных действий