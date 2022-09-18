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В Кремле назвали США источником провокационных действий - РИА Новости, 18.09.2022
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В Кремле назвали США источником провокационных действий
В Кремле назвали США источником провокационных действий - РИА Новости, 18.09.2022
В Кремле назвали США источником провокационных действий
США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:05
2022-09-18T12:13
в мире
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
китай
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении России и Китая к действиям США.Фрагмент интервью был показан в "Вестях недели" на канале "Россия 1".
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, китай
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Китай
12:05 18.09.2022 (обновлено: 12:13 18.09.2022)
 
В Кремле назвали США источником провокационных действий

Пресс-секретарь президента Песков назвал США источником провокационных действий

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении России и Китая к действиям США.
Фрагмент интервью был показан в "Вестях недели" на канале "Россия 1".
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