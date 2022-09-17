https://ria.ru/20220917/zelenskiy-1817543953.html

Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС

Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 17.09.2022

Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС

Президент Украины Владимир Зеленский удалил снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:33

2022-09-17T15:33

2022-09-17T16:07

в мире

владимир зеленский

украина

изюм (город)

харьковская область

вооруженные силы украины

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский удалил снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика.Фотография была сделана в городе Изюме Харьковской области. На ней — украинский военный, стоящий спиной к президенту. На его экипировку нанесена эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".Сейчас ни в одной из официальных соцсетей Зеленского этого кадра нет.Это не первый раз, когда украинский лидер от своего имени выкладывает фотографии военных с такой символикой, а затем удаляет. Так, в начале мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также был запечатлен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова*" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальный снимок исчез.Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что на Украине стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Владимир Путин также подчеркивал, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

украина

изюм (город)

харьковская область

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей лавров