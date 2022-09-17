https://ria.ru/20220917/zelenskiy-1817543953.html
Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 17.09.2022
Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Президент Украины Владимир Зеленский удалил снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:33
2022-09-17T15:33
2022-09-17T16:07
в мире
владимир зеленский
украина
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харьковская область
вооруженные силы украины
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский удалил снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика.Фотография была сделана в городе Изюме Харьковской области. На ней — украинский военный, стоящий спиной к президенту. На его экипировку нанесена эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".Сейчас ни в одной из официальных соцсетей Зеленского этого кадра нет.Это не первый раз, когда украинский лидер от своего имени выкладывает фотографии военных с такой символикой, а затем удаляет. Так, в начале мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также был запечатлен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова*" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальный снимок исчез.Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что на Украине стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Владимир Путин также подчеркивал, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html
https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей лавров
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Изюм (город), Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сергей Лавров
15:33 17.09.2022 (обновлено: 16:07 17.09.2022)
Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Зеленский удалил фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова"
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский удалил снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика.
Фотография была сделана в городе Изюме Харьковской области. На ней — украинский военный, стоящий спиной к президенту. На его экипировку нанесена эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".
Сейчас ни в одной из официальных соцсетей Зеленского этого кадра нет.
Это не первый раз, когда украинский лидер от своего имени выкладывает фотографии военных с такой символикой, а затем удаляет. Так, в начале мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также был запечатлен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова*" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальный снимок исчез.
Глава МИД России Сергей Лавров
неоднократно отмечал, что на Украине стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Владимир Путин
также подчеркивал, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.