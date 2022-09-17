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Зеленский напомнил Германии о "нацистском прошлом" - РИА Новости, 17.09.2022
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Зеленский напомнил Германии о "нацистском прошлом"
Зеленский напомнил Германии о "нацистском прошлом" - РИА Новости, 17.09.2022
Зеленский напомнил Германии о "нацистском прошлом"
Президент Владимир Зеленский усмотрел в нежелании Германии поставлять Киеву вооружения связь с ее прошлым. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:51
2022-09-17T12:40
в мире
владимир зеленский
украина
германия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский усмотрел в нежелании Германии поставлять Киеву вооружения связь с ее прошлым. "В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал Зеленский в интервью Reuters. При этом он подчеркнул, что такая военная помощь жизненно важна для Украины. Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, однако Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять Киеву танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. Кроме того, парк основных боевых машин бундесвера не так велик, чтобы он мог позволить себе передать часть их ВСУ.В результате очередной пакет военной помощи, о котором немецкое Минобороны объявило на этой неделе, ограничился двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html
https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html
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в мире, владимир зеленский, украина, германия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия
08:51 17.09.2022 (обновлено: 12:40 17.09.2022)
 
Зеленский напомнил Германии о "нацистском прошлом"

Зеленский связал отказ ФРГ поставлять Украине оружие с нацистским прошлым Германии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский усмотрел в нежелании Германии поставлять Киеву вооружения связь с ее прошлым.
"В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал Зеленский в интервью Reuters.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 09:57
Шольц заявлением об Украине вывел из себя США, пишут СМИ
При этом он подчеркнул, что такая военная помощь жизненно важна для Украины.
Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, однако Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять Киеву танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. Кроме того, парк основных боевых машин бундесвера не так велик, чтобы он мог позволить себе передать часть их ВСУ.
В результате очередной пакет военной помощи, о котором немецкое Минобороны объявило на этой неделе, ограничился двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 15:25
Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым из-за Германии
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью для российской армии.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 18:05
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию
 
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