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Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины - РИА Новости, 17.09.2022
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Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины
Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины - РИА Новости, 17.09.2022
Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины
США и Великобритания не хотят, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил бывший... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:15
2022-09-17T17:08
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сша
украина
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США и Великобритания не хотят, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в беседе с ведущим телеканала Fox Business.Он также считает, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими."Украина может отказаться от части регионов — русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе страны", — заключил экс-сотрудник Госдепартамента.Кроме того, Уитон заметил, что Вашингтону стоит быть более сдержанным, помогая Киеву и настраивая его против Москвы, поскольку Россия рассматривает ВСУ в качестве американской прокси-армии.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220916/ssha-1817410427.html
https://ria.ru/20220915/ukraina-1817061828.html
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россия, сша, украина, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, нато, в мире, великобритания
Россия, США, Украина, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Великобритания
16:15 17.09.2022 (обновлено: 17:08 17.09.2022)
 
Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины

Экс-сотрудник Госдепа Уитон заявил о желании США и Британии затянуть конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США и Великобритания не хотят, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в беседе с ведущим телеканала Fox Business.

"Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, — и это печально. <…> Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию. Никого из них не волнует, как много людей там погибнет", — посетовал Уитон.

Он также считает, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими.
"Украина может отказаться от части регионов — русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе страны", — заключил экс-сотрудник Госдепартамента.
Кроме того, Уитон заметил, что Вашингтону стоит быть более сдержанным, помогая Киеву и настраивая его против Москвы, поскольку Россия рассматривает ВСУ в качестве американской прокси-армии.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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