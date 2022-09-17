https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html

Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины

Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины - РИА Новости, 17.09.2022

Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины

США и Великобритания не хотят, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил бывший... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:15

2022-09-17T16:15

2022-09-17T17:08

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великобритания

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США и Великобритания не хотят, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в беседе с ведущим телеканала Fox Business.Он также считает, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими."Украина может отказаться от части регионов — русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе страны", — заключил экс-сотрудник Госдепартамента.Кроме того, Уитон заметил, что Вашингтону стоит быть более сдержанным, помогая Киеву и настраивая его против Москвы, поскольку Россия рассматривает ВСУ в качестве американской прокси-армии.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220916/ssha-1817410427.html

https://ria.ru/20220915/ukraina-1817061828.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, украина, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, нато, в мире, великобритания