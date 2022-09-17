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МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети - РИА Новости, 17.09.2022
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МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети - РИА Новости, 17.09.2022
МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:35
2022-09-17T20:44
в мире
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
украина
энергодар
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)."Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта", — говорится в заявлении.Ранее в субботу член главного совета областной администрации Владимир Рогов сообщил, что ВСУ целенаправленно обстреливают ТЭС и энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы добиться полной изоляции Запорожской АЭС от энергосистемы региона.Так, на прошлой неделе киевские власти вывели из строя линии электропередачи, питающие станцию, а также блокировали переток выработанной на ней энергии, после чего последний из работавших энергоблоков перевели в режим "холодного останова". Снабжение Энергодара электричеством не нарушено — энергия поступает реверсом через Мелитополь.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной из-за боевых столкновений, которые ведутся в районе станции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС. С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, украина, энергодар, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
17:35 17.09.2022 (обновлено: 20:44 17.09.2022)
 
МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети

МАГАТЭ сообщило о подключении Запорожской АЭС к украинской энергосети

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта", — говорится в заявлении.
Ранее в субботу член главного совета областной администрации Владимир Рогов сообщил, что ВСУ целенаправленно обстреливают ТЭС и энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы добиться полной изоляции Запорожской АЭС от энергосистемы региона.
Так, на прошлой неделе киевские власти вывели из строя линии электропередачи, питающие станцию, а также блокировали переток выработанной на ней энергии, после чего последний из работавших энергоблоков перевели в режим "холодного останова". Снабжение Энергодара электричеством не нарушено — энергия поступает реверсом через Мелитополь.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной из-за боевых столкновений, которые ведутся в районе станции.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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