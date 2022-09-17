https://ria.ru/20220917/zaes-1817492063.html

В Запорожской области заявили о попытке Киева изолировать АЭС

В Запорожской области заявили о попытке Киева изолировать АЭС - РИА Новости, 17.09.2022

В Запорожской области заявили о попытке Киева изолировать АЭС

Украинские войска продолжают обстрелы Энергодара, стремясь добиться полной изоляции Запорожской АЭС от энергосистемы региона, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:17

2022-09-17T08:17

2022-09-17T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы Энергодара, стремясь добиться полной изоляции Запорожской АЭС от энергосистемы региона, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов."Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить ее, и изолировать АЭС от освобожденной части Запорожской области", — сказал он.Рогов напомнил, что после того, как киевские власти повредили ЛЭП, питавшие ЗАЭС, а последний, шестой энергоблок пришлось остановить, станцию перевели на питание от дизель-генераторов."Сейчас линии в сторону подконтрольной киевскому режиму территории Украины восстановлены и украинская сторона возобновила подпитку атомной станции. Оттуда поступает электроэнергия. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему", — пояснил собеседник агентства.На прошлой неделе киевские власти намеренно вывели из строя линии электропередачи, питающие станцию, а также блокировали переток выработанной на ней энергии, в результате чего последний из работавших энергоблоков перевели в режим "холодного останова". Снабжение Энергодара электричеством не нарушено — энергия поступает реверсом через Мелитополь.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от станции. Так, накануне ВСУ обстреляли береговую линию в районе АЭС, а в Энергодаре зафиксировали не менее 15 попаданий.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/zaes-1816830646.html

запорожская область

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, украина