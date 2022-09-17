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Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами - РИА Новости, 17.09.2022
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T05:32
2022-09-17T05:32
2022-09-17T05:32
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности собственных электоральных процессов.Дипломаты таким образом отреагировали на комментарий официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Он обвинил российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.
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в мире, россия, сша, нед прайс
В мире, Россия, США, Нед Прайс
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами после критики российских