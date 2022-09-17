https://ria.ru/20220917/vybory-1817486704.html

Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами

Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами - РИА Новости, 17.09.2022

Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами

Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T05:32

2022-09-17T05:32

2022-09-17T05:32

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности собственных электоральных процессов.Дипломаты таким образом отреагировали на комментарий официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Он обвинил российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.

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в мире, россия, сша, нед прайс