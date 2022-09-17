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Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами - РИА Новости, 17.09.2022
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Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами - РИА Новости, 17.09.2022
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T05:32
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности собственных электоральных процессов.Дипломаты таким образом отреагировали на комментарий официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Он обвинил российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.
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в мире, россия, сша, нед прайс
В мире, Россия, США, Нед Прайс
05:32 17.09.2022
 
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами

Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами после критики российских

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны госдепартамента призвало американскую администрацию больше заботиться о прозрачности собственных электоральных процессов.
"Призываем администрацию обратиться к данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и впредь воздерживаться от голословных утверждений. Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела", - заявило посольство.
Дипломаты таким образом отреагировали на комментарий официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Он обвинил российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.

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