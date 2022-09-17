https://ria.ru/20220917/vuchich-1817515572.html
Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич - РИА Новости, 17.09.2022
Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:02
2022-09-17T12:02
2022-09-17T12:02
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, заявил сербский президент Александр Вучич.В субботу перед зданием Скупщины (парламента) Сербии состоялось торжественное мероприятие в честь присуждения звания подпоручиков – младших лейтенантов - кадетам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Президент вручил наградные пистолеты с гравировкой лучшим молодым офицерам, затем обратился к построенным для парада кадетам и собравшимся родственникам и друзьям."Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность. Надежным, потому что заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии", - указал сербский лидер."Будем развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции", - подчеркнул Вучич.Глава сербского государства также подчеркнул, что официальный Белград не уступит "ни пяди своей земли в Косово и Метохии".После его выступления начался парад кадетов, среди которых восемь – из вооруженных сил Боснии и Герцеговины и один из МВД Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Над плато перед парламентом в центре города торжественно пролетели вертолеты ВВС Сербии, большинство из которых составляют Ми-17 и Ми-35 российского производства.
https://ria.ru/20220914/serbiya-1816791121.html
https://ria.ru/20220914/vuchich-1816868415.html
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в мире, сербия, александр вучич, белград (город), косово
В мире, Сербия, Александр Вучич, Белград (город), Косово
Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич: страна намерена поддерживать военный нейтралитет
БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, заявил сербский президент Александр Вучич.
В субботу перед зданием Скупщины (парламента) Сербии состоялось торжественное мероприятие в честь присуждения звания подпоручиков – младших лейтенантов - кадетам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Президент вручил наградные пистолеты с гравировкой лучшим молодым офицерам, затем обратился к построенным для парада кадетам и собравшимся родственникам и друзьям.
"Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность. Надежным, потому что заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии", - указал сербский лидер.
"Будем развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции", - подчеркнул Вучич.
Глава сербского государства также подчеркнул, что официальный Белград
не уступит "ни пяди своей земли в Косово
и Метохии".
После его выступления начался парад кадетов, среди которых восемь – из вооруженных сил Боснии и Герцеговины
и один из МВД Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Над плато перед парламентом в центре города торжественно пролетели вертолеты ВВС Сербии, большинство из которых составляют Ми-17
и Ми-35
российского производства.