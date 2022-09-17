https://ria.ru/20220917/vuchich-1817515572.html

Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич

Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич - РИА Новости, 17.09.2022

Сербия будет поддерживать военный нейтралитет, заявил Вучич

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:02

2022-09-17T12:02

2022-09-17T12:02

в мире

сербия

александр вучич

белград (город)

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, заявил сербский президент Александр Вучич.В субботу перед зданием Скупщины (парламента) Сербии состоялось торжественное мероприятие в честь присуждения звания подпоручиков – младших лейтенантов - кадетам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Президент вручил наградные пистолеты с гравировкой лучшим молодым офицерам, затем обратился к построенным для парада кадетам и собравшимся родственникам и друзьям."Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность. Надежным, потому что заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии", - указал сербский лидер."Будем развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции", - подчеркнул Вучич.Глава сербского государства также подчеркнул, что официальный Белград не уступит "ни пяди своей земли в Косово и Метохии".После его выступления начался парад кадетов, среди которых восемь – из вооруженных сил Боснии и Герцеговины и один из МВД Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Над плато перед парламентом в центре города торжественно пролетели вертолеты ВВС Сербии, большинство из которых составляют Ми-17 и Ми-35 российского производства.

https://ria.ru/20220914/serbiya-1816791121.html

https://ria.ru/20220914/vuchich-1816868415.html

сербия

белград (город)

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, белград (город), косово