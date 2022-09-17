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Поставки вооружения зависят от потребностей Киева, заявила посол США

Поставки вооружения зависят от потребностей Киева, заявила посол США - РИА Новости, 17.09.2022

Поставки вооружения зависят от потребностей Киева, заявила посол США

Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что США упорно работать над тем, чтобы предоставить Украине необходимую "военную" помощь, типы вооружений меняются... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T18:13

2022-09-17T18:13

2022-09-17T18:18

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что США упорно работать над тем, чтобы предоставить Украине необходимую "военную" помощь, типы вооружений меняются вместе с условиями на фронте.Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Киев, его визит не анонсировался. Он провел встречу с Владимиром Зеленским. Позже президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на 675 миллионов долларов.Отвечая на вопрос журналиста о поставке Киеву ракет для HIMARS дальностью 300 км, посол сказала: "не хочу углубляться в детали относительно типов вооружения, предоставляемых Соединенными Штатами. Могу сказать, что США старательно работают над тем, чтобы удовлетворить потребности украинцев в сфере безопасности. Типы вооружений изменились вместе с условиями и потребностями на поле боя", - заявила она в интервью телеканалу ICTV.Она отметила, что типы вооружения очень серьезно обсуждают военные США и Украины, а также эти вопросы обсуждаются в политических кругах."Новый пакет помощи включает в себя 675 миллионов долларов на то, что Украине нужно уже сейчас на войне, а также 2 миллиарда долларов на то, чтобы подготовить Украину, а также партнеров и союзников к будущему. Поэтому этот значительный пакет помощи, который добавляется к тем почти 15 миллиардам долларов на помощь по безопасности, которая была выделена с 24 февраля", - уточнила она.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.

https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html

https://ria.ru/20220917/peregovory-1817562872.html

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