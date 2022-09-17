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На Волге погибли два человека из-за столкновения двух судов

На Волге погибли два человека из-за столкновения двух судов - РИА Новости, 17.09.2022

На Волге погибли два человека из-за столкновения двух судов

Два человека погибли на реке Волга в Саратовской области, возможно, в результате столкновения двух маломерных судов, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T23:48

2022-09-17T23:48

2022-09-17T23:48

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Два человека погибли на реке Волга в Саратовской области, возможно, в результате столкновения двух маломерных судов, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин."В 22.00 (21.00 мск), Воскресенский муниципальный район, село Чардым, река Волга. На реке Волга обнаружена поврежденная лодка ПВХ и тела двух погибших мужчин. Погибшие доставлены на берег. Предварительно, возможно столкновение двух маломерных судов", - написал Юрин в Telegram-канале.Как уточнил заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин, в результате происшествия погибли двое взрослых мужчин, которые получили травмы, не совместимые с жизнью. "Произошло столкновение катера с надувной резиновой лодкой", - добавил он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220917/pozhar-1817495149.html

саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область