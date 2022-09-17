https://ria.ru/20220917/vengriya-1817547414.html

В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин

В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин - РИА Новости, 17.09.2022

В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин

Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:49

2022-09-17T15:49

2022-09-17T15:49

экономика

венгрия

виктор орбан

правительство венгрии

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БУДАПЕШТ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку оставить до 30 июня 2023 года, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан."Мы решили. Мы продляем замороженные цены (на продукты и бензин - ред.) до 31 декабря, а процентную ставку - до 30 июня", - написал Орбан в соцсетях по итогам заседания правительства.Премьер-министр также отметил, что правительство Венгрии "делает все возможное, чтобы справиться с последствиями европейского энергетического кризиса", поскольку "неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику".Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш отметил, что в последние месяцы случился "огромный энергетический кризис, скачки цен на продукты питания и бензин". "Пока действуют санкции, правительство не видит шансов на улучшение ситуации, поэтому приняло решение о продлении заморозки цен на продукты и процентных ставок. Они также помогают венгерским семьям, сдерживая цены на топливо, а снижение коммунальных услуг и дальше поддерживается до уровня среднего потребления", - объяснил он.В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами.В январе 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продляли.

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html

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Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру. 2022-09-17T15:49 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, виктор орбан, правительство венгрии