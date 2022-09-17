https://ria.ru/20220917/vengriya-1817547414.html
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин - РИА Новости, 17.09.2022
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин
Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:49
2022-09-17T15:49
2022-09-17T15:49
экономика
венгрия
виктор орбан
правительство венгрии
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БУДАПЕШТ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку оставить до 30 июня 2023 года, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан."Мы решили. Мы продляем замороженные цены (на продукты и бензин - ред.) до 31 декабря, а процентную ставку - до 30 июня", - написал Орбан в соцсетях по итогам заседания правительства.Премьер-министр также отметил, что правительство Венгрии "делает все возможное, чтобы справиться с последствиями европейского энергетического кризиса", поскольку "неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику".Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш отметил, что в последние месяцы случился "огромный энергетический кризис, скачки цен на продукты питания и бензин". "Пока действуют санкции, правительство не видит шансов на улучшение ситуации, поэтому приняло решение о продлении заморозки цен на продукты и процентных ставок. Они также помогают венгерским семьям, сдерживая цены на топливо, а снижение коммунальных услуг и дальше поддерживается до уровня среднего потребления", - объяснил он.В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами.В январе 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продляли.
https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html
https://ria.ru/20220916/vengriya-1817285598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155477/57/1554775757_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b2eec32a350898c003e8587f23c9f040.jpg
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
2022-09-17T15:49
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, венгрия, виктор орбан, правительство венгрии
Экономика, Венгрия, Виктор Орбан, Правительство Венгрии
В Венгрии продлили заморозку цен на продукты и бензин
Орбан: правительство Венгрии продлило заморозку процентной ставки и цен на продукты
БУДАПЕШТ, 17 сен - РИА Новости.
Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку оставить до 30 июня 2023 года, сообщил
премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы решили. Мы продляем замороженные цены (на продукты и бензин - ред.) до 31 декабря, а процентную ставку - до 30 июня", - написал Орбан в соцсетях по итогам заседания правительства.
Премьер-министр также отметил, что правительство Венгрии "делает все возможное, чтобы справиться с последствиями европейского энергетического кризиса", поскольку "неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику".
Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш отметил, что в последние месяцы случился "огромный энергетический кризис, скачки цен на продукты питания и бензин". "Пока действуют санкции, правительство не видит шансов на улучшение ситуации, поэтому приняло решение о продлении заморозки цен на продукты и процентных ставок. Они также помогают венгерским семьям, сдерживая цены на топливо, а снижение коммунальных услуг и дальше поддерживается до уровня среднего потребления", - объяснил он.
В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии
. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами.
В январе 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продляли.